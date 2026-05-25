العميد مصطفى حمدان: لبنان سيبقى طاهرًا بوحدة أبنائه وقوة جيشه في مواجهة الاحتلال

توجّه العميد مصطفى حمدان، أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون، في يوم المقاومة والتحرير، بالرحمة على أرواح شهداء لبنان وكل لبنان، وبالتحية والسلام إلى الأهالي الصامدين والصابرين والمجاهدين المقاومين من أبناء الأرض الجنوبية المقدسة، مؤكدًا أن أرض لبنان ستبقى طاهرة وغير مدنّسة بوحدة جميع أبنائه، وبدعم الجيش اللبناني وتقويته، وجعله قادرًا على حماية السيادة وصون العزة والكرامة.

وشدّد حمدان على ضرورة الخروج من المنطق المذهبي والطائفي، الذي “يهدم ولا يعمّر”، إلى المنطق الوطني الوحدوي الشامل، الذي “يجمع ويحمي ويصون”.

وختم حمدان بتقبيل أيادي الأمهات في الوطن اللبناني، اللواتي “يحملن في بطونهن هذه الخامات المقاومة الرافضة لكل الاحتلالات”، مؤكّدًا أنهن يجسّدن في هذه الأيام ما قاله الرئيس الراحل جمال عبد الناصر: “ارفع رأسك يا أخي فإن عهد الاستعمار إلى زوال”.

