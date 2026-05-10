بزشكيان: التفاوض لا يعني التراجع وإيران لن ترضخ للعدو

اكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان ان الشعي الايراني لن يرضخ للعدو أبدًا وان الحديث عن الحوار أو التفاوض لا يعني الاستسلام أو التراجع ، بل ان الهدف منه هو ضمان حقوق الشعب الإيراني والدفاع عن المصالح الوطنية بكل حزم. وخلال اجتماع مع فريق العمل المعني بإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء العدوان الاميركية الصهيوني اكد بزشكيان ان الحكومة ستستخدم جميع مواردها وإمكانياتها لتعويض الشعب عن الخسائر الناجمة عن الحرب داعيا جميع الفئات الرسمية والشعبية والخيرية للتعاون في سبيل تجاوز مرحلة إعادة الإعمار بنجاح.

المصدر: موقع المنار