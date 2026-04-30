بزشكيان: أي حصار بحري مخالف للقانون الدولي ومصيره الفشل

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن أي محاولة لفرض حصار أو قيود بحرية تتعارض مع القانون الدولي وتضر بمصالح دول المنطقة، إضافة إلى انعكاساتها السلبية على السلام والاستقرار العالمي، مشدداً على أن هذه السياسات “محكوم عليها بالفشل”.

وأوضح بزشكيان أن الخليج الفارسي ليس ساحة لفرض إرادات أجنبية أحادية الجانب، لافتاً إلى أن أمن هذه المنطقة الاستراتيجية لا يمكن ضمانه إلا من خلال التعاون والتنسيق بين الدول الساحلية المطلة عليه، بعيداً عن أي تدخلات خارجية.

وأضاف أن هذا الممر المائي الاستراتيجي يُعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية للإيرانيين، ورمزاً من رموز سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً التمسك بحمايته وفق القوانين الدولية وبما يضمن استقرار المنطقة ومصالح شعوبها.

