    عربي وإقليمي

    طهران: احتجاز ناقلات النفط قرصنة أميركية وانتهاك صارخ للقانون الدولي

      اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإجراءات الأمريكية بحق السفن المحمّلة بالنفط الإيراني تمثّل “قرصنة بحرية” وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

      وفي بيان له، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قرارات احتجاز السفن ومصادرة شحناتها بأنها تشريع رسمي لعمليات “نهب مسلّح” في المياه الدولية، مشبهاً ما يجري بعودة إلى “عصر القراصنة”، لكن بغطاء قانوني رسمي.

      وأكد بقائي أن هذه الخطوات تُعد ضربة غير مسبوقة لحرية التجارة والأمن البحري، محمّلاً الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا السلوك، وداعياً إلى وقف ما وصفه بالانتهاكات التي تقوّض أسس القانون الدولي.

      المصدر: وكالة تسنيم

