الخميس   
   30 04 2026   
   12 ذو القعدة 1447   
   بيروت 04:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    ترامب: ندرس تقليص عدد القوات الأمريكية في ألمانيا

      أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تدرس تقليص عدد قواتها في ألمانيا.

      وقال ترامب في منشور على موقع “تروث سوشيال”، يوم الأربعاء، إن “الولايات المتحدة تدرس التقليص المحتمل للقوات في ألمانيا، وسيتخذ القرار خلال فترة قصيرة”.

      يذكر أن عدد القوات الأمريكية في ألمانيا يبلغ حاليا نحو 38 ألف عسكري، وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن ترامب يرغب في سحب القوات الأمريكية من ألمانيا أو تقليص عددها منذ توليه منصب الرئاسة.

      وفي الفترة الأخيرة انتقد الرئيس الأمريكي موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس تجاه النزاع حول إيران، حيث رفضت ألمانيا المشاركة في العملية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      روسيا: الكادر التقني سيعود إلى محطة بوشهر النووية عندما تسمح الظروف العسكرية

      روسيا: الكادر التقني سيعود إلى محطة بوشهر النووية عندما تسمح الظروف العسكرية

      وكالة “أسوشيتد برس”: أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد فترة انتشار قياسية

      وكالة “أسوشيتد برس”: أكبر حاملة طائرات أمريكية تغادر الشرق الأوسط بعد فترة انتشار قياسية

      سيمور هيرش : ترامب يفقد الثقة بـ “إسرائيل”

      سيمور هيرش : ترامب يفقد الثقة بـ “إسرائيل”