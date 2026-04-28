وزارة التربية اللبنانية استنكرت نسف وتدمير مدرسة بنت جبيل المهنية ومعهد بنت جبيل للتعليم العالي المهني

قالت وزارة التربية اللبنانية في بيان لها مساء اليوم :”أقدم الجيش الاسرائيلي على نسف وتدمير مدرسة بنت جبيل المهنية ومعهد بنت جبيل للتعليم العالي المهني ،وهما مبنيان متلاصقان ، تم بناؤهما في ستينات القرن الماضي ، ويعتبران أضخم المباني المهنية في جنوبي لبنان .

وقد استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي هذا المسلسل التدميري الذي يهدف إلى قطع شريان الحياة عن أهل الجنوب ، عبر تسوية المؤسسات التربوية والمهنية بالأرض ، وبالتالي قطع الأمل من عودة الأهالي إلى قراهم ومدنهم .

ورفعت الصوت عاليا مستصرخة الضمائر الحية في العالم لوقف مسلسل الإجرام المتمادي بحق أجيال لبنان ومؤسساته التربوية والمهنية والرياضية والاقتصادية .

وجددت الدعوة من أجل تحييد المدنيين والمؤسسات التربوية والتلاميذ ، سيما وأنهم يستمرون في دفع أثمان غالية فيسقطون شهداء وضحايا وجرحى بالعشرات .

وتؤكد الوزيرة أن أماكن التعليم هي مساحات آمنة مخصصة للعلم والمعرفة والتطوير الاجتماعي وتحقيق السلام ‏، وترفع الصوت عاليا لوقف هذا المسلسل الهمجي والمحافظة على ما تبقى من مؤسسات ، سيما وأن خطة الوزارة هي تأمين استمرارية التعليم حتى في أصعب الظروف”.





المصدر: وزارة التربية اللبنانية