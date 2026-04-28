الثلاثاء   
   28 04 2026   
   10 ذو القعدة 1447   
   بيروت 19:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزارة التربية اللبنانية استنكرت نسف وتدمير مدرسة بنت جبيل المهنية ومعهد بنت جبيل للتعليم العالي المهني

      قالت وزارة التربية اللبنانية في بيان لها مساء اليوم :”أقدم الجيش الاسرائيلي على نسف وتدمير مدرسة بنت جبيل المهنية ومعهد بنت جبيل للتعليم العالي المهني ،وهما مبنيان متلاصقان ، تم بناؤهما في ستينات القرن الماضي ، ويعتبران أضخم المباني المهنية في جنوبي لبنان .
      وقد استنكرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي هذا المسلسل التدميري الذي يهدف إلى قطع شريان الحياة عن أهل الجنوب ، عبر تسوية المؤسسات التربوية والمهنية بالأرض ، وبالتالي قطع الأمل من عودة الأهالي إلى قراهم ومدنهم .
      ورفعت الصوت عاليا مستصرخة الضمائر الحية في العالم لوقف مسلسل الإجرام المتمادي بحق أجيال لبنان ومؤسساته التربوية والمهنية والرياضية والاقتصادية .
      وجددت الدعوة من أجل تحييد المدنيين والمؤسسات التربوية والتلاميذ ، سيما وأنهم يستمرون في دفع أثمان غالية فيسقطون شهداء وضحايا وجرحى بالعشرات .
      وتؤكد الوزيرة أن أماكن التعليم هي مساحات آمنة مخصصة للعلم والمعرفة والتطوير الاجتماعي وتحقيق السلام ‏، وترفع الصوت عاليا لوقف هذا المسلسل الهمجي والمحافظة على ما تبقى من مؤسسات ، سيما وأن خطة الوزارة هي تأمين استمرارية التعليم حتى في أصعب الظروف”.


      المصدر: وزارة التربية اللبنانية

