    لبنان

    وزارة التربية تنفي الأخبار المغلوطة حول تمديد عطلة الأعياد

      قال المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان في بيان له الأحد: “يتناقل عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا مغلوطة عن قرار صادر عن وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي بتمديد عطلة الأعياد بسبب انتشار فيروس الإنفلونزا (H3N2)”.

      وأضاف البيان أن “المكتب الإعلامي لوزيرة التربية والتعليم العالي ينفي صحة هذه الأخبار ويطلب من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التماس الدقة في الأخبار من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر حصري لأخبارها”.

      وتابع البيان أن “وزيرة التربية والتعليم العالي تؤكد حرصها التام على سلامة التلاميذ، وكذلك سعيها للحفاظ على عام دراسي منتج وناجح”، وأضاف “هي على تنسيق تام مع معالي وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين وتتابع عن كثب تطور الواقع الصحي والتدابير الواجب اتخاذها للتقليل من إمكان الإصابة بفيروس الإنفلونزا، على أن تصدر عن وزارة التربية بيانات متعلقة بهذا الخصوص كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك”.

      صدور المرسوم رقم 2004 الذي يقضي بنقل اعتماد من احتياطي موازنة وزارة التربية لتغطية حاجات صناديق المدارس والثانويات الرسمية

      لجنة التربية تستكمل دراسة تعديل قانون الموازنة المدرسية والأقساط في المدارس الخاصة

      “الأساتذة المستعان بهم في الدوام المسائي”: انتقالنا إلى الدوام الصباحي هو حق مكتسب

