إعلام العدو يكشف عن تجنيد طلاب دينيين لتعزيز القتال في كريات شمونة

كشفت صحيفة معاريف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تشكيل “قوة دفاع محلية” من طلاب مدرسة دينية في مستوطنة كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلة، في ظل نقص عددي ونزوح متزايد للسكان بفعل استهدافات المقاومة.

وبحسب التقرير، سيخضع عشرات الطلاب لتدريبات عسكرية قبل تجنيدهم وتسليحهم للمشاركة في حماية المستوطنة خلال حالات الطوارئ، في خطوة تعكس مخاوف من تراجع الجهوزية الميدانية في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المبادرة جاءت نتيجة مغادرة أعداد كبيرة من السكان، خصوصاً فئة الشباب، ما يفاقم أزمة القوى البشرية داخل المستوطنة القريبة من الحدود مع لبنان”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المواجهات على الجبهة الشمالية، واستمرار عمليات الاستهداف التي ينفذها حزب الله رداً على خروقات الاحتلال، وسط تحذيرات “إسرائيلية” من تداعيات النقص في عدد الجنود.

المصدر: وكالة الأناضول