الإثنين   
   27 04 2026   
   9 ذو القعدة 1447   
   بيروت 09:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    كيان العدو

    إعلام العدو يكشف عن تجنيد طلاب دينيين لتعزيز القتال في كريات شمونة

      كشفت صحيفة معاريف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تشكيل “قوة دفاع محلية” من طلاب مدرسة دينية في مستوطنة كريات شمونة شمالي فلسطين المحتلة، في ظل نقص عددي ونزوح متزايد للسكان بفعل استهدافات المقاومة.

      وبحسب التقرير، سيخضع عشرات الطلاب لتدريبات عسكرية قبل تجنيدهم وتسليحهم للمشاركة في حماية المستوطنة خلال حالات الطوارئ، في خطوة تعكس مخاوف من تراجع الجهوزية الميدانية في المنطقة.

      وأشارت الصحيفة إلى أن “المبادرة جاءت نتيجة مغادرة أعداد كبيرة من السكان، خصوصاً فئة الشباب، ما يفاقم أزمة القوى البشرية داخل المستوطنة القريبة من الحدود مع لبنان”.

      وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد المواجهات على الجبهة الشمالية، واستمرار عمليات الاستهداف التي ينفذها حزب الله رداً على خروقات الاحتلال، وسط تحذيرات “إسرائيلية” من تداعيات النقص في عدد الجنود.

      المصدر: وكالة الأناضول

      رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: صمود إيران والمقاومة في لبنان يرسّخ معادلة جديدة ويقود لتكرار النموذج في دول عدة

      رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: صمود إيران والمقاومة في لبنان يرسّخ معادلة جديدة ويقود لتكرار النموذج في دول عدة

      قاآني: جبهة المقاومة أكثر قوة وتماسكًا… والتركيز على دعم حزب الله

      قاآني: جبهة المقاومة أكثر قوة وتماسكًا… والتركيز على دعم حزب الله

      نتنياهو يلغي احتفالا جماعيا خوفا من حزب الله

      نتنياهو يلغي احتفالا جماعيا خوفا من حزب الله