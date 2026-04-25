إيران: لا لقاءات مخطط لها مع الولايات المتحدة في زيارة عراقتشي لإسلام أباد

أكد رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أنّ وزير الخارجية عباس عراقتشي توجّه إلى إسلام أباد لإجراء محادثات بشأن العلاقات الثنائية مع باكستان.

وأوضح عزيزي أنّ عراقتشي لا يحمل في هذه الزيارة إلى العاصمة الباكستانية أي مهمة مرتبطة بالمفاوضات مع واشنطن.

وفي السياق نفسه، أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأنّ عراقتشي سيبحث مع كبار المسؤولين الباكستانيين جهود الوساطة والمساعي التي يبذلونها لإنهاء الحرب والعمل على إرساء السلام في المنطقة.

ونفى بقائي وجود أي لقاءات مخطط لها بين إيران والولايات المتحدة، مشيراً إلى أنّ ما سيجري خلال هذه الزيارة هو نقل وجهات نظر وملاحظات طهران إلى الجانب الباكستاني.

وخلال الساعات الماضية، وصل عراقتشي إلى إسلام أباد، ضمن جولة يزور فيها أيضاً مسقط وموسكو. وشدّدت وكالة “تسنيم” على أنّ الجولة لا تندرج ضمن مسار تفاوضي مع واشنطن، بل تأتي في سياق تحرّكات دبلوماسية تقليدية.

وأضافت الوكالة أنّ زيارة عراقتشي إلى إسلام آباد تهدف إلى إجراء مشاورات مع المسؤولين الباكستانيين بشأن تطوّرات إقليمية، ولا سيما ما يتصل بإنهاء الحرب، وليس لعقد مفاوضات مع الجانب الأميركي.

ويأتي ذلك في ظلّ تزايد الحديث عن جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد، والتي تهدف للتوصّل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الحرب في المنطقة.

لكنّ إيران تؤكّد حتى الآن رفضها الانخراط في جولة جديدة من المحدثات مع استمرار فرض القوات الأميركية حصاراً على الموانئ والسواحل الإيرانية، وتمسّك واشنطن بمطالبها “المفرطة”، وفق ما يؤكد المسؤولون الإيرانييون.

المصدر: وكالة تسنيم