دراسة | تورط دول الخليج والأردن بالحرب على إيران

نشر مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير(يوفيد) دراسة بعنوان “ تورط دول الخليج والأردن بالحرب على إيران “، وقد تناولت الجراسة أشكال التعاون والتنسيق بين دول الخليج والأردن مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المواجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد اعتمدت الدراسة على رصد هذا التعاون من خلال ما تم توثيقه في بعض التقارير الإعلامية والدراسات والتحليلات الصادرة عن جهات إقليمية ودولية.

وخلصت الدراسة بأن “دول الخليج والأردن تقترب، في حال فشل المفاوضات، من دائرة التورط المباشر في الحرب، وفي حال تطورت الأوضاع إلى مواجهة عسكرية، فإن هذه الدول ستجد نفسها أمام خيارين رئيسيين: إما إعادة تقييم مواقفها وسياساتها بما يضمن حماية مصالحها الوطنية ويجنبها الانخراط في اتساع رقعة الصراع، أو الاستمرار في سياساتها الحالية بما قد يترتب عليه من تبعات مرتبطة بتصعيد المواجهة وتداعياتها الإقليمية…”.

المصدر: مركز يوفيد