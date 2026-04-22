    الاتحاد الأوروبي يدرس استيراد وقود طائرات أميركي مع مخاوف نفاد المخزون

      يدرس الاتحاد الأوروبي استيراد وقود الطائرات من الولايات المتحدة لتعزيز الإمدادات، في ظل تحذيرات من احتمال نفاد المخزونات خلال أسابيع، وفق ما أعلن مفوض النقل والسياحة أبوستولوس تزيتزيكوستاس.

      وأوضح تزيتزيكوستاس أن “الاتحاد يعمل على آليات اعتماد استخدام وقود الطائرات من النوع “A” في أوروبا، بالتوازي مع توجه شركات الطيران والمطارات إلى استخدام وقود “A1″ القياسي عالميًا، لسد النقص في الكيروسين”.

      وتأتي هذه الخطوات بعد تحذير وكالة الطاقة الدولية من احتمال استنزاف المخزونات الأوروبية خلال ستة أسابيع، على خلفية الاضطرابات في مضيق هرمز وتداعيات التصعيد في المنطقة على أسواق الطاقة العالمية.

      المصدر: الميادين نت

      مواضيع ذات صلة

      السفارة الإيرانية في لندن ترد على رئيس المجلس الأوروبي: راجعوا سجلّكم قبل توجيه المواعظ

      السفارة الإيرانية في لندن ترد على رئيس المجلس الأوروبي: راجعوا سجلّكم قبل توجيه المواعظ

      قفزة حادة في أسعار النفط.. برنت يتجاوز 102 دولار بعد تهديدات بحصار الموانئ الإيرانية

      قفزة حادة في أسعار النفط.. برنت يتجاوز 102 دولار بعد تهديدات بحصار الموانئ الإيرانية

      ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد المخاوف على الإمدادات ونفي إيراني للمحادثات

      ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد المخاوف على الإمدادات ونفي إيراني للمحادثات