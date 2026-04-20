عون: لبنان يتولى التفاوض منفردًا لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن “لبنان سيتولى المفاوضات الثنائية بشكل منفرد، عبر وفد يرأسه السفير سيمون كرم”، مشددًا على “عدم مشاركة أي طرف آخر في هذه المهمة”.

وأوضح عون أمام وفد الجبهة السيادية أن “خيار التفاوض يهدف إلى وقف الأعمال العدائية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبية، بالتوازي مع نشر الجيش اللبناني حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليًا”.

وأشار إلى أن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى تفهمًا وتجاوبًا مع مطالب لبنان خلال اتصال بينهما، وتدخّل لدى إسرائيل لوقف إطلاق النار وتهيئة مسار تفاوضي يعيد سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها على كامل أراضيها”، لافتًا إلى “استمرار الاتصالات لتثبيت وقف النار وبدء المفاوضات المدعومة وطنيًا”.

وأكد عون أن “المفاوضات المرتقبة منفصلة عن أي مسارات أخرى، وأن لبنان أمام خيارين: إما استمرار الحرب بتداعياتها، أو التوجه إلى التفاوض”.

وفي السياق، استقبل عون السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى ووزير الاتصالات شارل الحاج، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات الأخيرة.

المصدر: موقع المنار