    مقتل مدني وحريق في ميناء توابسي الروسي بهجوم مسيّرات أوكرانية

      قُتل مدني وأصيب آخر بجروح جراء هجوم بطائرات مسيّرة استهدف مدينة توابسي في إقليم كراسنودار جنوب روسيا، وفق ما أفاد به حاكم الإقليم فنيامين كوندراتيف.

      وأوضح كوندراتيف أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في ميناء توابسي، فيما تعمل فرق الإطفاء والإنقاذ على احتوائه، مشيراً إلى أن المصاب يتلقى العلاج.

      كما ألحق حطام المسيّرات أضراراً بعدد من المباني في المدينة، بينها مدرسة وروضة أطفال ومتحف وكنيسة ومبنى سكني، إضافة إلى تضرر أنبوب غاز.

      من جهته، أكد رئيس بلدية توابسي سيرغي بويكو استمرار عمليات الإطفاء والمعالجة في موقع الحريق داخل الميناء.

      ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من استهداف مماثل للمدينة، أسفر عن قتلى وجرحى وأضرار مادية.

      المصدر: روسيا اليوم

