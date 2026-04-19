    لبنان

    حزب الله: نستغرب من زج اسمنا في كل حادثة أمنية في سوريا

      نفى حزب الله بشكل قاطع وجازم الادعاءات والاتهامات الكاذبة والمفبركة الصادرة عن وزارة الداخلية السورية حول ارتباط خلية تم القبض عليها في سوريا بحزب الله، واعاد التشديد على ما أعلنه مرارًا وتكرارًا أن لا تواجد له داخل الأراضي السورية، وأن ليس لديه هناك أي نشاط مهما كان شكله ونوعه.

      وقالت العلاقات الإعلامية في بيان “إن حزب الله إذ يرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، يستغرب الإصرار المتكرر على زجّ اسمه في كل حادثة أمنية، وكأن هناك محاولة مبرمجة لتحميله مسؤولية أي حدث بهدف تشويه صورة المقاومة ودورها الأساسي والوحيد وهو مواجهة العدو الإسرائيلي دفاعاً عن لبنان وشعبه”.

      المصدر: العلاقات الاعلامية

      مواضيع ذات صلة

      تشييع السعيد علي جمعة شعشوع في سحمر بمشاركة شعبية واسعة

      تشييع السعيد علي جمعة شعشوع في سحمر بمشاركة شعبية واسعة

      بالفيديو | بصاروخ نوعي.. مشاهد من استهداف المقاومة مستوطنة معالوت ترشيحا شمال فلسطين

      بالفيديو | بصاروخ نوعي.. مشاهد من استهداف المقاومة مستوطنة معالوت ترشيحا شمال فلسطين

      التزام شعبي بقرار عدم العودة خلال وقف إطلاق النار المؤقت

      التزام شعبي بقرار عدم العودة خلال وقف إطلاق النار المؤقت