مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الخميس 16/04/2026

بقلم: علي حايك

تقديم : بتول أيوب

مُشْعِلُ النار في لبنان والمنطقة يعلن وقف اطلاق نارِه ونارِ ربييه الصهيوني على لبنان لعشرة ايام.

هذا ما اعلنه دونالد ترامب بتغريدة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد اتصالٍ مع الرئيس اللبناني وآخر مع رئيس الوزراء الصهيوني. وما اعلنه ترامب في تغريدتِه هذه، كان قد اخبرَه السفير الايراني في لبنان محمد رضا شيباني لحلفائِه اللبنانيين ، وبحثه رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف مع الرئيس نبيه بري، مؤكدا له ان اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان هو المعبر الالزامي للجولة الثانية من المفاوضات في باكستان ..

اتفاق قال ترامب انه سيبدأ عند منتصف الليل، وقال الاسرائيليون انه قرار كارثيٌ، فيما اجتمعت حكومتهُم هاتفيا لاقرار ما قرره ترامب، واجمع اعلامُهم انه انصياعٌ اميركي اسرائيلي مزدوج للشروط الايرانية..

اما المتشاطرين من اهل السلطة اللبنانية المسوِّفين لهذه الخطوة على مدى اسبوع من سفك دماء اللبنانيين، فقد سارعوا لشكر الاميركي على جهودِه لقبولِه وقف نيرانِه وترسانة حربه التي تقتل اللبنايين بايدي الاسرائيليين عن بلدِنا وشعبنِا لعشرة ايام.

اما اللبنانيون العارفون كل الحقيقة، العابرون بدمهم نحو نصر مخضب، فهم يعلمون ان هذا القرار معبرُه الالزامي مضيق هرمز والقيمون عليه من الايرانيين الشرفاء الاوفياء للبنان ودماءِ اهله، أكثر من بعض اهله..

وهم اللبنانييون الذين يمموا وجوهَم وقلوبَهم وعقولَهم شطر الجنوب، حيث رجال الله يسطرون ملاحمَ البطولة وعناوين العزة والفداء، ويكسرون كل اوهام الغزاة وحقدِهم في بنت جبيل والخيام، وكل جبهات المواجهة والاشتباك.

وليستعيض العدو عن خيبات الميدان كالمعتاد كثَّف من ارتكاب المجازر عبر غارات هستيرية توزعت على العديد من المدن والقرى الجنوبية، مستهدفة احياءها السكنية والعمرانية، والجسور والمدارس والهيئات الاسعافية، ومتسببة بارتقاء العشرات من الشهداء واعداد من الجرحى..

وحتى يقر العدو الصهيوني باعلان وقف النار عند منتصف الليل، فان نيران المقاومة على زخمها، وبأس رجالِها على ثباته، ومستوطنات العدو كما جنودُه ودباباتُه تحت مرمى النار التي تتوقف متى اوقف الاعداء. وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا..

المصدر: موقع المنار