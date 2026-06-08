استخبارات حرس الثورة: المعلومات الميدانية عن الضربات العسكرية والأمنية والسيبرانية العنيفة والسريعة التي نُفِّذت الليلة الماضية ضد الأراضي المحتلة تشير إلى نجاح كامل بنسبة 100 من 100