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    استخبارات حرس الثورة: المعلومات الميدانية عن الضربات العسكرية والأمنية والسيبرانية العنيفة والسريعة التي نُفِّذت الليلة الماضية ضد الأراضي المحتلة تشير إلى نجاح كامل بنسبة 100 من 100

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