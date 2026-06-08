رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران الشيخ صادق لاريجاني: الهجوم الإيراني دفاعًا عن لبنان لم يكن مجرد ردّ عسكري بل كان إعلانًا رسميًا لعقيدة استراتيجية جديدة