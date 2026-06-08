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    مقرّ خاتم الأنبياء: نعلن وقف عمليات القوات المسلحة إلا أنه في حال استمرار الاعتداءات والأعمال العدائية بما في ذلك في جنوب لبنان فإن إجراءات أشدّ بكثير وأكثر حسمًا ستكون في الطريق

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