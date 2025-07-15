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عملية مزدوجة ومتزامنة للقوات اليمنية بعمق الكيان الصهيوني

أعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها الثلاثاء تنفيذ عملية عسكرية مزدوجة ومتزامنة ضد العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة.

وقالت القوات اليمنية إن “العمليةَ نُفِّذت بثلاثِ طائراتٍ مسيرةٍ، استهدفتْ طائرتانِ منها، هدفًا عسكريًّا مهمًّا للعدوِّ الصهيونيِّ في منطقةِ النقبِ، والطائرةُ الأُخرى استهدفتْ ميناءَ أم الرشراشِ بفلسطينَ المحتلّة”، وأكدت ان “العملية حقّقت أهدافها بنجاحٍ بفضلِ الله”.

وأشارت القوات اليمنية الى ان “العدو المجرم يرتكبُ المزيدَ من المجازرِ الوحشيةِ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ، فيقتلُ الأطفال والنساءَ على مرأىً ومسمعٍ من العالمِ أجمع، ويدمّـر المنازلَ، ويقصفُ الخيامَ، ويمنعُ وصولَ الغذاءِ والدواءِ”.

وشددت القوات اليمينة على أن “جريمةَ الإبادة الجماعيةِ المرتكَبةَ بحقِّ إخوانِنا في غزةَ تضع الأُمة بأكملِها أمامَ مسؤوليةٍ دينيةٍ وأخلاقيةٍ وتاريخية”، وتابعت ان طالصمتُ والتخاذلُ لن يدفعَ هذا العدوّ إلا لتنفيذِ مخطّطاتهِ التوسعيةِ، وإخضاع كافةِ الشعوبِ والبلدانِ واستباحتِها”.

ولفتت القوات اليمنية الى ان “اليمنَ العزيزَ يؤدي دورَهُ وفقَ قدراتِهِ وإمْكَاناتِهِ، رفضًا للعدوانِ والحصارِ على غزةَ، ورفضًا لاستباحةِ البلدانِ العربيةِ والإسلامية”، وأكدت أن “عملياتنا مُستمرّةٌ حتى وقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها”.

المصدر: قناة المسيرة