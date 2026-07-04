بعمليات قصفٍ ونسفٍ للبيوت.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته في قطاع غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار وعملياتها العسكرية في قطاع غزة، مع تنفيذ قصف مدفعي وإطلاق نار وعمليات نسف للمباني، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي والطائرات المسيّرة في مناطق متفرقة من شمال وجنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف وتفجير لمبانٍ في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على ارتفاعات منخفضة في الأجواء الغربية للمدينة.

وفي جنوب القطاع، قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشمالية الغربية من مدينة رفح، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في الأجزاء الغربية من المدينة.

وفي مدينة غزة، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها بكثافة باتجاه حي التفاح شرق المدينة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف الحي.

في السياق، أعلنت الجهات الصحية في قطاع غزة، في آخر تقرير صادر عنها أنّ إجمالي عدد الشهداء بلغ منذ وقف إطلاق النار 1,059 شهيدًا، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3,429 إصابة، وسُجل 788 حالة انتشال.

وأشار التقرير إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,074 شهيدًا و173,537 إصابة، وفق البيانات الصادرة عن الجهات الصحية في قطاع غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام