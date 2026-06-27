المفتي قبلان: لا شرعية لأي اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي يمسّ السيادة اللبنانية

أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن أي اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي “لا يتمتع بأي شرعية”، معتبراً أنه يمنح “إقراراً ضمنياً” بسلطة الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية المحتلة.

وقال قبلان إن الخطير في ما يُطرح هو أن الإطار المطروح “يمنح الجيش الإسرائيلي وصاية فعلية على عمل الجيش اللبناني وعلى الأرض اللبنانية”، مشدداً على أن ذلك يشكّل مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية.

وفي السياق، تتواصل ردود الفعل السياسية والشعبية على مسار الاتفاقات المتداولة، في ظل تأكيدات على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ورفض أي صيغة تمنح الاحتلال شرعية على الأرض اللبنانية، فيما يستمر الموقف الرافض من قوى وشخصيات لبنانية مختلفة لأي تسوية لا تضمن الانسحاب الكامل ووقف الاعتداءات.

المصدر: الوكالة الوطنية + موقع المنار