كاتب بريطاني: حرب إيران تقوّض مستقبل ترامب ونتنياهو وتضع مصيرهما السياسي على المحك

رأى الصحفي البريطاني آدم بولتون أن مسار الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتجه نحو التراجع، في ظل الحرب التي اعتبر أنها لم تحقق أهدافها الاستراتيجية كما كان مخططاً لها.

وأوضح بولتون، في مقال نشره موقع “آي بيبر”، أن الحرب التي رُوّج لها كإنجاز سياسي وعسكري، لم تنجح في إنهاء البرنامج النووي الإيراني أو إحداث تغيير جذري في المشهد الداخلي الإيراني، ما جعل نتائجها محدودة مقارنة بالتوقعات.

وأشار إلى أن إيران ما زالت قادرة على الحفاظ على نفوذها الإقليمي ومواصلة سياساتها، ما يجعل وقف إطلاق النار أقرب إلى هدنة هشة منه إلى تسوية نهائية.

وأضاف أن ترمب دخل المواجهة بهدف تعزيز صورته السياسية كقائد حاسم، إلا أن تداعيات القرار انعكست عليه داخلياً، وأثارت انقسامات داخل تياره السياسي بين دعاة الانعزال وأنصار التدخل الخارجي.

وفي ما يتعلق بنتنياهو، اعتبر الكاتب أنه سعى لسنوات إلى دفع الولايات المتحدة نحو مواجهة مباشرة مع إيران، لكنه لم يحقق النتائج التي كان يراهن عليها، رغم الدعم العسكري والسياسي خلال الحرب.

ولفت إلى أن العلاقة بين الطرفين تقوم على المصالح المتبادلة أكثر من كونها تحالفاً استراتيجياً ثابتاً، وأن كلاهما يعتمد على نجاحات خارجية لتعزيز موقعه الداخلي.

وختم بأن الحرب على إيران لم تحقق مكاسب سياسية لأي من ترمب أو نتنياهو، بل كشفت حدود قدرتهما على فرض وقائع جديدة، واضعة مستقبلهما السياسي على المحك، مع استمرار التساؤلات حول من سيدفع الثمن أولاً.

المصدر: موقع آي بيبر