الأربعاء   
   08 04 2026   
   19 شوال 1447   
   بيروت 13:35
    لبنان

    حزب الله: نحن على أعتاب نصر تاريخي ونطلب من الأهالي المزيد من الصبر والثبات والانتظار

      بيان صادر عن حزب الله:

      إلى أشرف الناس…
      إلى شعب المقاومة الصابر والثابت والمضحي..
      إلى أهل الجنوب الصامد والبقاع الشامخ والضاحية الأبية…

      نحن نقف اليوم على أعتاب نصر تاريخي كبير، سيتحقق بفضل تضحيات المجاهدين ودماء الشهداء وثباتكم وصبركم الذي لا مثيل له…

      ندعوكم في هذه اللحظات المصيرية إلى مزيد من الصبر والثبات والانتظار، وعدم التوجه إلى القرى والبلدات والمناطق المستهدفة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت قبل صدور الإعلان الرسمي النهائي لوقف إطلاق النار في لبنان، لأن هذا العدو الغادر والهمجي الذي يسعى إلى الهروب من صورة هزيمته، قد يلجأ إلى محاولات غدر لصناعة مشهد وهمي يوحي بأنه حقّق إنجازًا لم يستطع نيله في الميدان.

      وإن شاء الله ستعودون قريبًا إلى قراكم وبيوتكم شامخين، مرفوعي الرأس، أعزاء منتصرين كما كنتم دائمًا.

      المصدر: العلاقات الإعلامية

