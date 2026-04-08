إعلام العدو: من “زئير الأسد” إلى “مواء القطط”… انتقادات لاذعة لنتنياهو وترامب بعد الاتفاق

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن حالة من الإحباط والانتقاد داخل الأوساط السياسية والإعلامية في كيان الاحتلال، عقب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران.

ونقلت عن المحلل العسكري أفي أشكنازي قوله إن “زئير الأسد” ـ وهو الاسم الذي أطلقه الاحتلال على المعركة ـ “تحوّل إلى مواء القطط”، في إشارة إلى تراجع الأهداف التي أعلنها كل من بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب.

وفي السياق نفسه، اعتبرت صحيفة معاريف أن الولايات المتحدة و”إسرائيل” خرجتا من المواجهة باتفاق يُعدّ بمثابة “استسلام استراتيجي” لهما مجتمعَين.

بدوره، رأى المحلل الإسرائيلي ألون ميرزاحي أن ترامب أُجبر على القبول بشروط إيران، مؤكدًا أن طهران كانت الطرف المتفوّق ميدانيًا طوال مسار المواجهة.

أما على الصعيد الإعلامي، فقد وجّه مراسل القناة 12 الإسرائيلية نيتسان شابيرا انتقادات لاذعة لقيادة الاحتلال، احتجاجًا على صمتها حيال تفاصيل وقف الحرب، متسائلًا عن غياب أي توضيحات أو إحاطات للرأي العام، في وقت يتابع فيه الإسرائيليون مجريات التطورات عبر وسائل إعلام خارجية.

المصدر: وكالة فارس