الثلاثاء   
   07 04 2026   
   18 شوال 1447   
   بيروت 09:27
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    هجمات تستهدف البنية المائية في إيران… وإعادة سريعة للخدمة رغم الأضرار

      أكد وزير الطاقة الإيراني أن البنى التحتية الحيوية لقطاعي المياه والكهرباء تعرّضت لأضرار جسيمة، نتيجة هجمات “إرهابية وإلكترونية” شنّتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

      وأوضح الوزير أن الاعتداءات استهدفت العشرات من منشآت نقل وتنقية المياه، ما أدى إلى تدمير أجزاء من شبكات الإمدادات الحيوية وتعطيلها بشكل مؤقت.

      وأشار إلى أن الفرق الفنية عملت بشكل مكثف لإصلاح الأضرار، مؤكداً أن الجزء الأكبر من هذه المنشآت عاد إلى الخدمة في أقصر وقت ممكن، بما يضمن استمرار تزويد المواطنين بالخدمات الأساسية.

      المصدر: موقع المنار

