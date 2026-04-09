ايران | حشود من الإيرانيين يحيون الليلة الـ40 لاستشهاد السيد خامنئي بمسيرات حاشدة في العاصمة طهران ومختلف مدن البلاد

شهدت العاصمة طهران وعدد من المدن الإيرانية، إحياءً واسعاً لليلة الأربعين لاستشهاد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، حيث خرج عشرات آلاف المواطنين في مسيرات ومواكب عزاء جابت الشوارع والميادين، تعبيراً عن الوفاء للقائد الشهيد.

وتصدرت مدينة بوشهر جنوب إيران المشاهد، بإقامة مراسم عزاء، وجالس حسينية وسط لوحات من الحزن الجماعي.

وفي العاصمة طهران، احتضن ميدان آية الله سعيدي مراسم إحياء الليلة الأربعين، حيث رفع المشاركون أيديهم بالتوسل إلى الإمام المهدي (عج)، مرددين الهتافات الدينية والثورية.

كما شهد ميدان خراسان بطهران تجمعاً حاشداً، رفع فيه المحتشدون شعارات “الله أكبر” و”الموت لأمريكا”.

وفي مدينة مشهد المقدسة، خرج الآلاف في مسيرة حاشدة رفعوا خلالها لافتات دعم لحزب الله وفصائل المقاومة في لبنان.

أما في مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير أحمد، فتحولت الشوارع إلى ما يشبه “مدينة سينه زن” واحدة، حيث خرجت جموع المعزين في مشهد مهيب ضم مختلف الفئات العمرية.

وفي خرم آباد مركز محافظة لرستان، تدفقت حشود “الچله نشينان” (معتكفو الأربعين) إلى الشوارع وهم يقرعون رؤوسهم وصدورهم إيذاناً بذكرى الأربعين، في لوحة حزينة جابت شوارع المدينة.

وتأتي هذه المراسم في وقت تواصل فيه إيران حالة الحداد الرسمي والشعبي، بعد أربعين يوماً على استشهاد السيد الخامنئي الذي قاد البلاد لعقود، وسط استمرار الفعاليات التأبينية في مختلف المحافظات الإيرانية.

المصدر: وكالة يونيوز