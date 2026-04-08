    لبنان

    سلام يعلن الحداد الوطني يوم غد الخميس

      اعلن رئيس مجلس الوزراء في لبنان نواف سلام يوم غد الخميس يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت مئات المدنيين الآمنين العُزل.

      كما اعلن إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات في هذا اليوم وتنكيس الأعلام عليها وتعديل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع هذه الفاجعة الوطنية الأليمة.

      وتوجه بأحر التعازي إلى اللبنانيين وذوي الشهداء خصوصاً متمنياً الشفاء العاجل للجرحى، وهو يواصل اتصالاته مع الأشقاء العرب والمسؤولين الدوليين من اجل حشد كلّ طاقات لبنان.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      وزارة الصحة: 182 شهيدًا و890 جريحًا في حصيلة ثانية للغارات الإسرائيلية اليوم

      وزارة الصحة: 182 شهيدًا و890 جريحًا في حصيلة ثانية للغارات الإسرائيلية اليوم

      وزيرة التربية تدين استهداف المؤسسات التعليمية في لبنان وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل

      وزيرة التربية تدين استهداف المؤسسات التعليمية في لبنان وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل

      تقرير مصور | القاهرة تستضيف المؤتمر السادس للأحزاب السياسية دعمًا للبنان

      تقرير مصور | القاهرة تستضيف المؤتمر السادس للأحزاب السياسية دعمًا للبنان