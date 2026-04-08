وزيرة التربية تدين استهداف المؤسسات التعليمية في لبنان وتدعو المجتمع الدولي إلى التدخل

أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، بيانًا أكدت فيه استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشيرة إلى أنها لم تستثنِ منذ يومها الأول المؤسسات التربوية، من مدارس وجامعات ومعاهد، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء من الطلاب والتربويين، فضلًا عن تضرر وتدمير عشرات المباني التربوية على امتداد الوطن.

وأدانت كرامي هذه الاعتداءات بأشد العبارات، معبّرة عن بالغ حزنها وأسفها لسقوط الشهداء من أبناء الأسرة التربوية والطلاب، ومتقدمة بأحر التعازي من عائلاتهم ومن جميع أفراد الأسرة التربوية في لبنان.

وأكدت الوزيرة أن استهداف المؤسسات التربوية يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية المدنيين وتحييد المرافق التعليمية عن النزاعات.

وحذرت من خطورة استمرار هذه الاعتداءات، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الانتهاكات.

وختمت بالدعاء بحفظ لبنان وأهله، وحفظ الأسرة التربوية وطلابها على امتداد الوطن، وإلهام ذوي الشهداء الصبر والسلوان.

المصدر: موقع المنار