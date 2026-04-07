الثلاثاء   
   07 04 2026   
   18 شوال 1447   
   بيروت 09:26
    بالفيديو | استهداف كنيس يهودي في طهران بعدوان أمريكي – صهيوني يطال الأحياء السكنية

      تعرض كنيس يهودي في وسط العاصمة الإيرانية طهران لأضرار جسيمة، إثر عدوان أمريكي – صهيوني استهدف منطقة سكنية في قلب المدينة.

      وأفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء أن مقذوفاً سقط في منطقة “فلسطين”، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من مبنى الكنيس التابع للطائفة اليهودية، وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات المحيطة.

      وبحسب المصادر، فإن الهجوم طال أحياء مدنية مأهولة، ما تسبب بحالة من الذعر في صفوف السكان، في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف البنية السكنية والخدماتية.

      ويؤكد هذا الاستهداف، وفق المعطيات، أن العدوان لا يميز بين منشآت دينية أو مدنية، ما يعكس اتساع دائرة الاستهداف لتطال مختلف مكونات المجتمع الإيراني، في محاولة للنيل من أمنه واستقراره

      المصدر: وكالة تسنيم

      طهران: سنعلن ردنا على مقترح الوسطاء لإنهاء الحرب في الوقت المناسب

      شهداء وجرحى في عدوان أميركي – صهيوني استهدف منطقة سكنية شرقي طهران

      عُمان وإيران تبحثان ضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز وسط التوتر الإقليمي

