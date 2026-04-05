مقر خاتم الأنبياء: العار الذي لحق بالرئيس المأزوم والجيش الأميركي المهزوم لن يرممه اللغو

قال مقر خاتم الأنبياء(ص) في ايران في بيان له الاحد إنه “عقب المحاولات اليائسة التي بذلها الجيش الأمريكي الإرهابي بهدف تنفيذ عملية إغاثة وإنقاذ لطيار مقاتلته التي أُسقطت، دخلت عدد من الطائرات التابعة للعدو أجواء بلادنا العزيزة إيران في فجر السادس عشر من فروردين لعام 1405 هجري شمسي”.

وتابع البيان “بفضل المدد والنصر الإلهي، ومع يقظة وجاهزية مقاتلي الإسلام في القوات المسلحة، وباستخدام أدوات الحرب الإلكترونية وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، وتطبيق خطة الدفاع الأرضي الموزاييكي وإحكام الطوق العسكري والأمني، تم استهداف عدد من هذه الطائرات، شملت طائرتي نقل عسكري من طراز C-130 ومروحيتين من طراز بلاك هوك، مما اضطرها للهبوط الاضطراري في إحدى مناطق جنوب أصفهان”.

واضاف البيان “بعد استكمال عملية محاصرة العدو من قبل المقاتلين الأبطال في إيران الإسلامية، اضطر العدو الذليل، سعياً منه للحيلولة دون إراقة ماء وجه ترامب، ومنعاً لسقوط الهيبة الواهية لجيشه، إلى قصف طائراته المتروكة ومعداته وقادته وجنوده قصفاً عنيفاً!”.

وقال البيان إن “الرئيس الجاهل والمتخبط في مستنقع الحرب والعدوان الذي كان هو من بدأه ضد بلادنا ، وجنرالات الجيش الأمريكي الإرهابي المهزوم، الفاقدين للأهلية والجبناء، قد أدركوا جيداً أن أي عدوان أو عمليات برية أو تسلل في أي نقطة من أرض إيران الشامخة القاصمة للأعداء، سيواجه بهزيمة قاطعة ومخزية، بفضل قوة جنود الله والقبضة الفولاذية لمقاتلي القوات المسلحة، وحرس الثورة الإسلامية وقوات التعبئة الشعبية الباسلة، والشعب الشجاع والمقدام في هذه الأرض”.

واكد البيان ان “العار الذي لحق بالرئيس المأزوم والجيش الأمريكي المهزوم لن يرممه اللغو أو الحرب الإعلامية والعمليات النفسية”، وتابع “لا ريب في أن كل هذه الانتصارات والإنجازات التي حققتها إيران الأبية كانت في ظل العناية الخاصة والألطاف الإلهية من الله تعالى ، ونحن على يقين بأن الوعد الإلهي بنصرة جبهة الحق على الباطل سيتحقق لا محالة”.

المصدر: موقع المنار