ميلوني ترد على ترامب: الإساءة إلى البابا مرفوضة ودعوته للسلام طبيعية

في موقف رافض، اعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنّ الانتقادات التي وجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبابا لاوون الرابع عشر “غير مقبولة”.

وأكّدت ميلوني في بيان أنّ البابا، بصفته رأس الكنيسة الكاثوليكية، من الطبيعي أن يدعو إلى السلام وأن يُدين مختلف أشكال الحروب.

وكان ترامب قد هاجم البابا على خلفية دعواته لوقف الحروب، معربًا عن عدم إعجابه به، وواصفًا إيّاه بأنّه “ليبرالي للغاية”.

بدوره، شدّد البابا على أنّه ليس سياسياً، ولا ينوي الدخول في سجال مع ترامب، مؤكداً تمسّكه برسالته الداعية إلى السلام.

