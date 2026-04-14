إيران تنفي مزاعم سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتصفها بـ’الكذبة الكبرى’

نشرت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا بيانًا اليوم الثلاثاء، نفت فيه المزاعم الأخيرة بشأن برنامجها النووي، وأكدت أن اتهام طهران بالرغبة في امتلاك السلاح النووي “كذبة كبرى” تفتقر، رغم تكرارها المستمر، إلى أي دليل حقيقي أو موثق.

وجاء في بيان بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المنظمات الدولية في فيينا: “إن الادعاء بأن “إيران لا تزال ترغب في امتلاك السلاح النووي” هو كذبة كبرى. إن أسلوب الدعاية القائم على “الكذبة الكبرى” في ألمانيا النازية، أي تكرار الكذبة حتى تصبح حقيقة، لم يعد فعالًا في العصر الحديث.”

وجاء في الرسالة، التي تشير إلى المواقف الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية: إن تأكيد إيران على أنها لن تسعى أبدًا إلى حيازة أو تطوير أو امتلاك أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف قد لاقى ترحيبًا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وقد تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من ذلك باستمرار.

كما ذكرت البعثة الإيرانية أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إجراء واحدة من أكثر عمليات التفتيش شمولًا وتفصيلًا في تاريخها، أقرت بأن إيران لا تملك برنامجًا للأسلحة النووية، وأنه لم يُرصد في تقاريرها أي دليل على تحويل مواد نووية.

وتؤكد الرسالة كذلك أن ادعاء الرئيس الأمريكي يتناقض حتى مع تقييم أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ولا يمكن أن يكون أساسًا صالحًا للحكم على البرنامج النووي الإيراني.

واختتمت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا بالإشارة إلى أن ادعاء الكيان الصهيوني بأن إيران على وشك إنتاج أسلحة نووية، على الرغم من تكراره المستمر على مدى العقود الماضية، لم يغير من الواقع شيئًا.

وقالت: إن هذه “الكذبة الكبرى” التي تزعم أن إيران على بُعد أسابيع قليلة من امتلاك سلاح نووي، رغم تكرار نتنياهو لها لما يقارب 1790 أسبوعًا (أكثر من 34 عامًا)، لم تُغير حقيقة أن إيران لم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية، وأنها لطالما أكدت على حقوقها غير القابلة للتصرف في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

