الثلاثاء   
   14 04 2026   
   25 شوال 1447   
   بيروت 22:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    القومي: المفاوضات مع العدو عار سيلطخ جبين السلطة على مدى الأزمان

      اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، اليوم، ان “المفاوضات التي بدأتها الدولة اللبنانية مع العدو، الذي قتل أكثر من ثلاثمائة ألف إنسان في سنتين، هي أمر عار سيلطّخ جبين السلطة على مدى الأزمان، ولن يمحوه التاريخ”.

      كما اعتبر أن “اعلان واشنطن أن هدف المفاوضات هو القضاء على فريق لبناني، هو بعينه سقطة مدويّة لكل من يراهن على التفاوض مع الإرهاب والإحتلال، كما أنّ أي اتفاق سياسي في أي وقت مع العدو لن تتمكن السلطة من تطبيقه غصبًا عن إرادة اللبنانيين”.

      واذ ندد الحزب القومي “بخطوة التفاوض، يعيد التأكيد أن فكرة المقاومة وحدها هي من تصون لبنان ووحدة الشعب وأراضيه”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

