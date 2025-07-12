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برلين تحثّ الاتحاد الأوروبي على التفاوض “البراغماتي” مع واشنطن لتفادي رسوم ترامب

دعت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض “بشكل براغماتي” مع الولايات المتحدة، في أعقاب تهديد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المئة على السلع الأوروبية اعتبارًا من الأول من آب/أغسطس المقبل.

وقالت رايشه في بيان لها السبت: “المطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى من وقت، أن يتفاوض بشكل براغماتي مع الولايات المتحدة للتوصل إلى حل يركّز على نقاط الخلاف الرئيسية”.

وفي السياق ذاته، دعا اتحاد الصناعة الألماني (BDI) كلًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى “التوصل سريعًا إلى حلول وتجنّب التصعيد”، في أعقاب تهديدات ترامب التي نشرها على منصته “تروث سوشال”.

ووصف الاتحاد الألماني للصناعة إعلان ترامب بأنه “جرس إنذار للصناعة على ضفّتي الأطلسي”، محذرًا من التداعيات المحتملة لنشوب نزاع تجاري بين فضاءين اقتصاديين يرتبطان بعلاقات وثيقة.

من جهته، حذّر فولفغانغ نيدرمارك، عضو الهيئة الإدارية للاتحاد، من أن “نزاعًا تجاريًا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيُلحق ضررًا بالنمو الاقتصادي، ويضعف القدرة على الابتكار، ويقوّض في نهاية المطاف الثقة في التعاون الدولي”.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى “تحرّك سريع من قبل الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية والإدارة الأميركية لإيجاد حلول ضمن حوار موضوعي، وتجنّب مزيد من التصعيد”، مشددًا على ضرورة الاستفادة من “الأسابيع القليلة المتبقية” قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ، للتفاوض على أساس من التكافؤ.

من جانبها، انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تصريحات ترامب، مؤكدة في الوقت ذاته استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة العمل نحو التوصّل إلى اتفاق مع واشنطن.

وتُعدّ ألمانيا من أكثر الدول الأوروبية تضررًا من تداعيات الحرب التجارية المحتملة، نظرًا لاعتماد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة، وخصوصًا في قطاعات الصناعات الكيميائية والدوائية والسيارات والصلب.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد دعا خلال الأسابيع الأخيرة إلى التوصّل إلى “اتفاق بسيط” بين واشنطن وبروكسل، يمنح الأولوية لحماية هذه القطاعات الحيوية.

المصدر: أ.ف.ب.