الاتحاد الأوروبي يحذر شركات الطيران من التحليق فوق الأردن

نصحت هيئة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، شركات النقل الجوي بعدم التحليق فوق الأردن، في ظل تعرض القواعد العسكرية الأمريكية في المملكة لضربات إيرانية.

وجاءت الضربات الإيرانية على القواعد الأمريكية في الأردن، إلى جانب دول أخرى من حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ردًا على العدوان الأمريكي على الأراضي الإيرانية.

وأوصى الاتحاد الأوروبي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي لكل من البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، إضافة إلى خليج عُمان، كما دعا إلى تجنب المجال الجوي لكل من إيران والعراق ولبنان.

ومن غير المرجح أن تؤدي هذه التوصية إلى تغيير جوهري في خطط شركات الطيران الأوروبية، التي ترى عمومًا أن التحليق عبر مصر والسعودية أكثر أمانًا للرحلات الجوية بين أوروبا وآسيا.

في المقابل، واصلت شركات الطيران التابعة لدول الشرق الأوسط التحليق فوق الأردن، الأربعاء، وفق بيانات موقع “فلايت رادار 24” المتخصص في متابعة حركة الطيران.

المصدر: أ.ف.ب.