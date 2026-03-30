ترامب: أفضّل الاستيلاء على النفط الإيراني… وطهران تحذّر من استهداف منشآتها

أعرب الرئيس الأميركي Donald Trump عن رغبته في “الاستيلاء على النفط الإيراني”، مشبّهاً ذلك بـ“السيناريو الفنزويلي”، في تصريحات أثارت تساؤلات حول توجهات واشنطن المقبلة تجاه طهران.

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشل تايمز، قال ترامب إن “الخيار المفضل لديه هو الاستيلاء على النفط في إيران”، مضيفاً أن المفاوضات بين الجانبين “تمضي بشكل جيد”، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب.

وتبرز جزيرة خرج كمحور أساسي في أي تصعيد محتمل، كونها تُعد من أهم مراكز تصدير النفط الإيراني، ما يضعها في صلب الحسابات الاستراتيجية.

في المقابل، حذّرت إيران من أي استهداف لمنشآتها النفطية، حيث أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أبو الفضل شكارتشي أن أي اعتداء على منشآت جزيرة خرج سيُقابل برد فوري، يشمل استهداف منشآت النفط والغاز في الدولة التي ينطلق منها الهجوم.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر في المنطقة، وسط مخاوف من انعكاسات أي مواجهة على الملاحة في الخليج وأسعار النفط عالمياً، في وقت يعكس فيه الموقف الأميركي تداخلاً بين التصعيد السياسي والانفتاح على المسار الدبلوماسي.

المصدر: فايننشل تايمز