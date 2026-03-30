أوليانوف يدعو مجلس الأمن للتدخل إثر الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية

دعا مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري، وفق ميثاق الأمم المتحدة، على خلفية استمرار الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.

ونقلت وكالة “تسنيم” عن أوليانوف تأكيده أن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً خطيراً، مشيراً إلى بيان صادر عن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن أوضاع مفاعل الماء الثقيل في خنداب بعد استهدافه.

وأوضح، في تغريدة على منصة “إكس”، أن التطورات الحالية تعيد التذكير بالقرار رقم 533 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1990، والذي ينص في أحد بنوده التنفيذية على أن أي هجوم مسلح على منشآت نووية خاضعة لنظام الضمانات، سواء كانت قيد التشغيل أو الإنشاء، يستوجب تدخلاً فورياً من مجلس الأمن الدولي.

وأكد أوليانوف أن تطبيق هذا القرار بات ضرورة ملحّة في ظل التطورات الراهنة، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لاحتواء التصعيد.

المصدر: وكالة تسنيم