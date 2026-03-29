قاليباف: الحرب بلغت مرحلة حساسة والمقاومة في المنطقة تزداد قوة

أكد رئيس مجلس الشورى في إيران “محمد باقر قاليباف” أن “التطورات الراهنة تعكس دخول المواجهة مرحلة دقيقة”، مشيراً إلى أن “مسار الحرب يتجه نحو التعقيد مع اتساع رقعتها”.

وقال قاليباف إن “جبهة المقاومة في المنطقة تشهد تصاعداً في حضورها”، لافتاً إلى “دور حزب الله في لبنان، وأنصار الله، إضافة إلى قوى المقاومة في العراق”، معتبراً أنها “باتت أكثر تأثيراً في معادلة الصراع”.

وأضاف أن “استمرار التوترات المرتبطة بالملاحة في مضيق هرمز يعكس ـ وفق تعبيره ـ حساسية المرحلة الحالية، في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية”.

وأشار قاليباف إلى أن “الحرب المستمرة تفرض على الأطراف المعنية الاستعداد لمسار طويل”، معتبراً أن “نتائجها النهائية ستتحدد وفق مجرياتها الميدانية وتوازنات القوى، في وقت تتواصل فيه التوترات على أكثر من ساحة في المنطقة”.

المصدر: موقع المنار