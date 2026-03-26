شكارجي: الجيش الأميركي نمر من ورق ولن تتوقف الحرب إلا بتحقيق شروطنا

أعلن العميد سردار شكارجي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الايرانية اليوم الخميس أن “موقف العالم تجاه أميركا سيكون مختلفاً ابتداءً من اليوم لأنه فهم أن الجيش الأميركي كان نمراً من ورق”، مشيراً إلى أن “حلف الناتو الذي دام عقوداً طويلة قد دُمّر أيضاً”. كما أكد شكارجي أنه “حتى إذا توقفت هذه الحرب، يجب أن تتحقق شروطنا”.

وفي السياق، لفت إلى أن “أكبر استراتيجية لأميركا للهروب من الحرب هي الانسحاب بأقل الخسائر، وليس الفرار المخزي”، وأنه “كلما طال بقاء الأميركيين، ازداد ضعفهم”. وفي هذا الإطار قال إن “الأميركيين أُجبروا للمرة الأولى على الفرار من قواعدهم واللجوء إلى الفنادق”.

وتساءل شكارجي “هل أجواء الكيان الصهيوني تحت سيطرتهم أم تحت سيطرة العميد سيد مجيد موسوي؟”.

هذا وأعلن أن “طائرات F-35 لن تكون آمنة بعد الآن”، مضيفاً أنه سيتم استهداف “أي مكان يتواجد فيه الأميركيون في المنطقة”.

كما أكد أنه “نحن معتمدون على تحقيق الشروط الأربعة التي وضعها قائد الثورة”، لافتاً إلى أن “مضيق هرمز لن يكون كما كان سابقاً”.

وقال شكارجي إن “الجيش الأميركي انهار في غرب آسيا خلال أقصر وقت ممكن وأنهم أكثر من 50 عاماً في استغلال شعوب منطقة غرب آسيا”.

ولفت إلى أنهم “يستخدمون المناطق المدنية كغطاء لهم”.

إلى ذلك، كشف أنه “تم تدمير 17 قاعدة أميركية في المنطقة حتى الآن”، وأن “جميع البنى التحتية الحيوية في “إسرائيل” دُمّرت في هذه الحرب”.

شكارجي أوضح أن القواعد في المنطقة أنشأتها أميركا لحماية الكيان الصهيوني، الذي لم يتخلَّ أبداً عن شعار “من النيل إلى الفرات”.

وأعلن أنه “لو أراد الأميركيون اليوم العودة إلى ما كانوا عليه في قبل العدوان، لاستغرق ذلك 5 سنوات”، مشيراً إلى أن “العدو استخدم أحدث تجهيزات العالم ولا يملك ما هو أكثر تطوراً منها”.

كذلك، شدد أن “عقيدتنا الهجومية تعني أن أي دولة تعتدي علينا، نضربها حتى تُدمَّر”.

من جهة ثانية، اشار إلى أنه “لا يجب أن تلجأ الدول العربية إلى أميركا، فسيادتها مهمة بالنسبة لنا”، مؤكداً أن بلاده “لا تنوي إراقة دماء أي مسلم”، موضحاً أن “الأميركيين والإسرائيليين يقاتلوننا، ونحن نسعى لردهم من حيث يشنون هجومهم علينا”.

المصدر: موقع المنار