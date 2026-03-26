النائب أمين شري للمنار: النازحون يرون في شباب المقاومة بريق النصر والسفير الإيراني قدم اعتماده لكل شريف في البلد

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، مساء الأربعاء، أن شباب المقاومة “الحاملين لكرامة الوطن على كتفهم” استطاعوا أن يحموا لبنان البلد.

وفي مقابلة على قناة المنار، ضمن برنامج “بانوراما اليوم”، شدد النائب أمين شري أن “العدو بكل إمكانياته العسكرية، وبكل دعمه العالمي، بما فيه الولايات المتحدة الأميركية لم يستطع أن يحقق أهدافه إن كان في عام 2024 أو لغاية الآن بفضل شبابنا الموجودين فوق” على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وأضاف أن هناك “خمس فرق أو ست فرق موجودة للعدو الإسرائيلي، بحدود 65 إلى 90 ألف جندي، وكذلك في الجو إن كان الحربي أو الدرون أو المسيّرات، وإن كان يستطيع أن يدمر العدو. لكن لا يستطيع أن يكسر إرادة الشباب الموجودين فوق”.

ورأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن “هؤلاء الشباب ينحني لهم الرأس، لأنهم هنا يعطونا العزة والكرامة. وهنا يتم تسجيد السيادة كما يجب أن تكون”، وكشف أن خلال جولته على النازحين سمع كلاماً أن “نحن بالنسبة لنا الهم الأساسي هو الشباب فوق أن يكونوا فعلاً ثابتين وأصحاب عزيمة، فلا المياه ولا الشتاء والا الشمس ولا أي ظروف اجتماعية كلها تؤثر علينا، ونحن نرى بريق النصر فيهم وإن شاء الله هذا الأمر يتحقق”.

النائب أمين شري قال إن “نحن أعطينا فرصة للدولة اللبنانية أن تتحرك، لكنها لم تحرك ساكناً ولو حتى على شكل شكوى لمجلس الأمن الدولي، أو ما يسموها الحراك أو القوة الدبلوماسية أو السياسية”، مشيراً إلى أن “بالسياسة رأس الأفعى هو العدو، ولا يجب القيام بمعارك جانبية في محل ثان، هو عدونا رأس الأفعى، هو الأميركي والإسرائيلي بالتحديد، وشعب لبنان ينتصر بعدم تحقيق الأهداف التي يريدها الأميركي والإسرائيلي”.

وحول موضوع السفير الإيراني في لبنان، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة إن “بالنسبة لحزب الله وحركة أمل هناك موقف واضح وصريح السفير الايراني هو قبل أن يقدم من ناحية دبلوماسية أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، ثم يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية (العماد جوزاف عون) هو قدم اعتماده لكل واحد شريف في هذا البلد كله، إلى كل قلب”، وأضاف أن بهذه الطريقة “أوراق الاعتماد تقدم، قبل أن تقدم من ناحية دبلوماسية إلى وزير الخارجية (يوسف) رجيّ. رجيّ!!! لا أعلم إن كانت رجّة بالعقل أو رجّة بالقرار، أو رجّة بمكان ثاني، فأوراق اعتماد السفير بقلبنا، بعقلنا، بوجداننا، بوفاءنا، هذه أوراق اعتماده”.

وتساءل النائب أمين شري قائلاً: “هل يريد فعلاً بعض الخبثاء الذي ينتمي إليهم هو الوزير (رجيّ)؟ هل يريدون أن يجرّوا البلد إلى عدم استقرار من خلال هذا القرار؟ إذ أنه أحد الأهداف أو المشروع الإسرائيلي في البلد إشغال المقاومة، أو مجتمع المقاومة، أو بيئة المقاومة، أو شعب المقاومة بصراعات داخلية يعتبرها نقطة ضعف بالنسبة لنا حتى يستفرد فينا في الجبهة كلها”، واستدرك بالقول إن “نحن أولاً نؤكد على الاستقرار ثم الاستقرار ثم الاستقرار، وهو مطلب أساسي، بالعكس هو من الثوابت الأساسية”، ونقول لهؤلاء الناس في الداخل إن كانوا يعتبرون أنهم سيمسكونا من يدنا التي توجعنا، فإن يدنا لا توجعنا، ويدنا من فولاذ، ولا أخج يستطع أن يشتد علينا”.

وجزم عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن في موضوع السفير الإيراني أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وحركة أمل أن على الحكومة “الرجوع عن الخطيئة”، وأن المفاوضات المباشرة “مرفوضة”، وأضاف أنه “إذا لم يكن هناك تصحيح للوضع، نحن نتدارس مع بعضنا البعض، ونأخد الموقف الذي يتناسب مع رؤيتنا المشتركة بكيفية معالجة الأمور”، وذكّر بأن هناك سفراء آخرين في لبنان “يسمون رؤساء حكومات، أليس هذا تدخلاً؟ هناك نواب يتصلون بسفير حتى يأخذوا رأيه باقتراحات القوانين، إذا هذا اقتراح القانون ما رأيك فيه؟!”، ولفت إلى أن السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى يذهب إلى هنا وهناك للقاء الشخصيات المحلية، “ويصرح تصريحات هي فعلاً بذور الفتنة في مضمونها وشكلها، فماذا يعمل هذا السفير؟!”، وقطع قائلاً: “السفير الإيراني لن يغادر، ولن يغادر، ولن يغادر”.

وتعليقاً على كلام رئيس الحكومة نواف سلام حول كسر “تابو” التفاوض المباشر، نصح النائب أمين شري سلام أن ” كنائب عن بيروت، وأنا ابن بيروت وهو ابن بيروت، أن هذه المقاربة لم يكن موفقاً فيها”، وأسف بسبب تقصير الحكومة في المحافل الدبلوماسية على الصعيد الخارجي والدفاع عن لبنان وتحصينه، وأضاف أن “البعض يعطي العدو صك براءة بأنه يمكن أن يفعل ما يفعل، وهذا الذي ترك الإسرائيلي أن يزيد ما يزيد من القتل والدمار وسفك الدماء بالنسبة لنا”.

المصدر: موقع المنار