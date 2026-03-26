    دولي

    اجتماع السبع في باريس لتقليص الخلاف مع واشنطن بشأن حرب إيران

      يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في دير فو دو سيرناي قرب باريس، في محاولة لتقليص الخلافات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب على إيران، مع إبقاء ملفات أوكرانيا وغزة ضمن أولويات النقاش.

      ومن المقرر أن ينضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الاجتماعات في يومها الثاني، إلى جانب نظرائه من الدول الأعضاء، في أول تحرك خارجي له منذ اندلاع الحرب.

      وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن “بلاده تسعى إلى معالجة أسباب التوترات الدولية”، داعياً إلى “خفض التصعيد، كما طالب إسرائيل بعدم توسيع عملياتها في جنوب لبنان”.

      ويأتي الاجتماع وسط تباين في مواقف الدول الغربية، حيث لم تُبدِ دول المجموعة دعماً واضحاً لأي عمل عسكري ضد إيران، مقابل ضغوط أميركية متصاعدة، ما يعكس استمرار التباعد في مقاربة الأزمة وسبل احتوائها.

      المصدر: الفرنسية 24

      مواضيع ذات صلة

      البنتاغون يمتنع لأول مرة منذ عقود عن نشر تقرير انتشار قواته بالخارج

      المقاومة الإسلامية تستهدف مقر وزارة الحرب في تل أبيب وقواعد عسكرية شمال فلسطين المحتلة

      المقاومة الإسلامية تستهدف مقر وزارة الحرب في تل أبيب وقواعد عسكرية شمال فلسطين المحتلة

      ألمانيا: لن ننجر إلى الحرب في الشرق الأوسط ونحذّر من تداعياتها العالمية

      ألمانيا: لن ننجر إلى الحرب في الشرق الأوسط ونحذّر من تداعياتها العالمية