    حرس الثورة الإسلامية يعلن تنفيذ الموجة 82 من عمليات “الوعد الصادق 4” ضد أهداف الاحتلال والقواعد الأميركية

      أعلن حرس الثورة الإسلامية الإيراني تنفيذ الموجة الثانية والثمانين من عمليات “الوعد الصادق 4″، مستهدفة مركز القيادة والتحكم العسكري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والصناعات المرتبطة بالبنية التحتية النووية.

      وأفاد الحرس، عبر بيان رسمي، بدخول الصواريخ ذات الوقود الصلب والسائل ساحة المعركة، في خطوة تعكس تصعيد القدرة الهجومية ضمن الحملة المستمرة ضد أهداف الاحتلال والقواعد الأميركية في المنطقة.

      كما رصدت القوات الإيرانية إطلاق صواريخ جديدة باتجاه الأراضي المحتلة، بينما سجّل محور المقاومة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 230 عملية هجومية، في ما وصفه الحرس بـأوسع موجة من الضربات ضد أهداف أميركية وصهيونية منذ بدء الحملة.

      وشملت المشاهد المصوّرة تنفيذ العمليات ضد الأهداف في الأراضي المحتلة، إضافة إلى قواعد أميركية في المنطقة، في إطار استمرار استراتيجية الردع والإرباك التي يعتمدها محور المقاومة.

      المصدر: وكالة تسنيم

