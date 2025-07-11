لبنان

العدو الإسرائيلي أقفل أحد الطرق جنوب بلدة عديسة

قامت جرافات تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مساء الخميس تحت حماية دبابات متمركزة في المنطقة، باجتياز الحدود عند وادي هونين جنوب لبنان.

وتوغلت آليات العدو باتجاه “مكب النفايات” جنوب بلدة عديسة حيث عملت الجرافات على إقفال أحد الطرق في الوادي ورفع سواتر ترابية، وسط استنفار ومتابعة من الجهة اللبنانية.

ويواصل العدو الاسرائيلي بشكل شبه يومي خرقه للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات الجدية حول الطروحات التي تطالب بالاعتماد على الدبلوماسية لحماية لبنان امام العدوانية الاسرائيلية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام