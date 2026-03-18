اذاعة النور تتقدم بالتعازي والتبريك باستشهاد الزميل الإعلامي محمد شري وزوجته جرّاء العدوان الصهيوني

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ولا تحسبنّ الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتًا بل أحياءٌ عند ربهم يُرزقون﴾

جانب مدير عام قناة المنار والزملاء الاعلاميين فيها المحترمين

تتقدّم إذاعة النور إدارة وعاملين بأحرّ التعازي والتبريك باستشهاد الزميل الإعلامي محمد شري وزوجته، جرّاء العدوان الغادر الذي استهدف المدنيين الآمنين في منطقة زقاق البلاط فجر اليوم.

لقد كان الشهيد صوتًا صادقًا في زمن التضليل الإعلامي، حمل أمانة الكلمة بوعيٍ ومسؤولية، فبقي وفيًّا لنهجه حتى ارتقى شهيدًا على درب العزة والكرامة.

وإن هذا المصاب الأليم، على قسوته، يزيدنا تمسّكًا بالقيم التي عاش لأجلها الشهداء، ويجدّد فينا العهد على مواصلة المسيرة التي خطّوها بدمائهم الطاهرة التي ستبقى منارةً تهدي الأجيال، وعهدًا متجدّدًا بالمضيّ على درب الحق، وصون الكلمة السلاح التي لن نتركها مهما بلغت التضحيات.

نسأل الله تعالى أن يتغمّد الزميل الشهيد بواسع رحمته، وأن يجعل مقامه مع النبيين والصديقين والشهداء، ويلهمكم الصبر والثبات.

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.