“الجهاد الإسلامي” في يوم القدس العالمي: منطقتنا تشهد حرباً وجودية

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين في بيان بمناسبة يوم القدس العالمي، أنه “في هذه الأيام الرمضانية المباركة، نستحضر ذكرى يوم القدس العالمي التي أرساها مؤسس الثورة الإسلامية في إيران وقائدها الإمام الخميني رحمه الله، تعبيراً عن تمسك المسلمين في كل أصقاع الأرض بمقدساتهم في فلسطين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ودعوة للوحدة والتكاتف من أجل تحرير الأرض والمقدسات، ونصرة للشعب الفلسطيني وقضيته، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي وداعميه”.

وقال البيان إن “ما تشهده منطقتنا اليوم هي حرب وجودية أشعل فتيلها قادة الكيان الصهيوني الغاصب، وعلى رأسهم مجرم الحرب نتنياهو الذي أعلن بوضوح لا لبس فيه أن كيانه يخوض عدواناً مفتوحاً ضد المسلمين قاطبة، دون استثناء أحد، في دلالة واضحة على أهداف الكيان في فرض سيطرته وهيمنته على منطقتنا وأمتنا”.

هذا وتابع أن “العدوان الغادر الذي شنته إدارة ترامب الحمقاء مدفوعة بحسابات خاطئة وبعنجهية حاقدة قد أشعل النيران في العديد من دول المنطقة لحماية الكيان الصهيوني وفرض سيادته، تحقيقاً لأساطير تلمودية تستهدف تدمير مقدساتنا ونهب ثرواتنا وفرض الذل والخنوع على شعوبنا”.

كذلك، دعا الأمة العربية والإسلامية قاطبة إلى الوحدة والتماسك لإسقاط أهداف هذا العدوان الشامل، دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا ومستقبل أجيالنا”، لافتاً إلى أن “إحياء يوم القدس العالمي هو انتصار لقضية الأمة المركزية في فلسطين ورفضاً للعدوان ومجازر الكيان المجرم والإدارة الأميركية”.

وبهذه المناسبة، توجهت الحركة “بالتحية إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، شعباً عزيزاً أبياً وحكومة شجاعة وقيادة شامخة وراسخة، على صمودها البطولي في مواجهة العدوان الأميركي-الإسرائيلي، وقد قدمت إمامها القائد السيد علي الخامنئي شهيداً في سبيل رفعة الأمة وردع العدوان، دفاعاً عن حرية شعوبها ونصرة لمقدسات المسلمين في فلسطين”.

كما توجهت “بالتحية إلى كل المجاهدين الذين يخوضون أشرف المعارك ضد العدو الصهيوني على كل الجبهات، ولا سيما أبطال المقاومة الإسلامية في الجنوب اللبناني الذين يقدمون أرواحهم فداء لأرضهم ومقدساتهم”.

المصدر: موقع المنار