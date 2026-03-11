الأربعاء   
    اعلام العدو: بعض القدرات التي قدّر الجيش الإسرائيلي بأن قوات الرضوان فقدتها تبين بأنها لا تزال قائمة

      افادت القناة 12 العبرية ان:” خلايا حرب العصابات، التابعة لقوة الرضوان ووحدات أخرى في حزب الله، نجحت في التمركز في جنوب الليطاني وهي مزوّدة بوسائل قتالية، أو تمكنت من الوصول إلى مخابئ تحتوي على صواريخ مضادة للدروع، وقذائف هاون، وكذلك صواريخ، وذلك رغم أكثر من عام من الغارات الجوية”.

      واضافت القناة:” في “إسرائيل”، استعدوا لجميع السيناريوهات، لكنهم فوجئوا بهجوم حزب الله، وإطلاقه صواريخ على عمق الأراضي الإسرائيلية منذ البداية”.

      وتابعت:” يحاول حزب الله تحديد مواقع قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان باستخدام طائرات مسيّرة ومركبات جوية غير مأهولة، بهدف إطلاق صواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون عليها. ويشير إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على دبابة كانت تسير في مسار داخل الأراضي الإسرائيلية إلى أن شخصاً ما رصدها”.

      ولفتت القناة الى ان “على الرغم من مرور عامين، كان هناك استخفاف بالمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بحزب الله وتحليلها”.

      وقالت :”بعض القدرات التي قدّر الجيش الإسرائيلي بأن قوات الرضوان فقدتها، تبين بأنها لا تزال قائمة”.

      المصدر: اعلام العدو

