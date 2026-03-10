«أرامكو» تحذّر من إغلاق «هرمز»: عواقب «كارثية» على أسواق النفط

حذّرت شركة «أرامكو» السعودية من تداعيات خطيرة على أسواق الطاقة العالمية، في ظلّ استمرار العدوان الأميركي – الإسرائيلي على إيران وتعطّل الشحن عبر مضيق هرمز.

وأعلنت «أرامكو»، اليوم الثلاثاء، أنّ أسواق النفط قد تواجه عواقب «كارثية» إذا استمر تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية يومياً.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر، خلال مؤتمر صحافي لإعلان النتائج، إنّه «ستكون هناك عواقب كارثية على أسواق النفط العالمية، وكلما طال أمد هذا الاضطراب زادت حدة التداعيات على الاقتصاد العالمي».

وأضاف أنّ «هذه الأزمة هي الأكبر على الإطلاق، وبفارق كبير، التي يواجهها قطاع النفط والغاز في المنطقة»، مشيراً إلى أنّ مخزونات النفط العالمية بلغت أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وأنّ استمرار الأزمة سيُسرّع وتيرة انخفاضها.

وأفاد الناصر بأنّ أرامكو أوقفت تصدير النفط من الخليج حالياً بسبب عدم القدرة على تحميل الشحنات على السفن، مؤكداً أنّ الشركة تعمل على تلبية احتياجات غالبية عملائها رغم الظروف القائمة، من دون الكشف عن مستويات الإنتاج.

في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنّه لن يسمح بمرور «لتر واحد من النفط» من الشرق الأوسط إذا استمر العدوان الأميركي والإسرائيلي.

تقلبات في الأسعار

في الأسواق، جرى تداول خام برنت عند نحو 92 دولاراً للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعدما لامس أمس مستويات قاربت 120 دولاراً، في أعلى سعر له منذ أكثر من ثلاث سنوات، قبل أن يتراجع عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب توقّع فيها انتهاء الحرب قريباً.

وحذّر ترامب من أنّ الولايات المتحدة ستوجّه ضربات أشدّ لإيران إذا أقدمت على عرقلة صادرات النفط من المنطقة، ما يزيد من منسوب التوتر حول أحد أهم الممرات البحرية لإمدادات الطاقة في العالم.



المصدر: موقع الأخبار