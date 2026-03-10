مؤسسة كهرباء لبنان: التغذية الكهربائية مستقرة والإجراءات مستمرة لضمان استمراريتها

افادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان بأنها” في ظل الظروف الأمنية الراهنة والارتفاع المتسارع في أسعار النفط عالميًا، وما يرافقه من انعكاسات مباشرة على كلفة الإنتاج في مقابل تأثر واردات الجباية سلبيًا في مختلف المناطق اللبنانية جراء الأزمة المستجدة، تتابع تطورات الوضع بشكل يومي ودقيق بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه، وتقوم في هذا الإطار، باتخاذ الإجراءات المناسبة بصورة مستمرة، كما تعمل على السياسة الإنتاجية والخطة التشغيلية لديها بما يتلاءم مع المعطيات المستجدة، وذلك بهدف ضمان استمرارية التغذية قدر الإمكان لا سيما للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار بيروت الدولي، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، قصور العدل، الإدارات والمرافق الأساسية في الدولة…)، وتجاوز هذه المرحلة الصعبة بأقل تأثير ممكن على كل من المرافق العامة والمواطنين”.

وطمأنت” جميع اللبنانيين بأن التغذية الكهربائية مستقرة”، مؤكدة بأنها” تواصل تقييم الوضع بشكل دوري واتخاذ ما يلزم من تدابير تشغيلية وتقنية للتكيف مع التحديات الراهنة لعبور هذه الأزمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام