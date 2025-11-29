“كهرباء لبنان”: رفع القدرة الإنتاجية الكهربائية بمناسبة زيارة البابا

أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” في بيان لها السبت أنه “عند الساعة 3:30 بعد ظهر اليوم حصل انخفاض مفاجئ حاد في التردد (Under Frequency) على الشبكة الكهربائية، ما أدى إلى انقطاع عام للتيار الكهربائي (Blackout)، وقد تمكنت الفرق الفنية في المؤسسة من إعادة التغذية الكهربائية تدريجيًا بعد إعادة ربط مجموعات الإنتاج في معمل الزهراني”، وتابعت أنه عند الساعة 6:00 مساءً، وخلال عملية ربط باقي المجموعات الإنتاجية، حصل ارتفاع في التردد (Over Frequency) ما أدى إلى انفصال معمل الزهراني مجددًا عن الشبكة الكهربائية”.

وأشار البيان إلى أن “عملية إدارة وتشغيل الشبكة ومراقبتها بالفعالية المطلوبة من دون مركز التحكم الوطني (National Control Center – NCC)، الذي دُمّر بالكامل خلال انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، صعبة للغاية”، وتابع أن “مؤسسة كهرباء لبنان تعمل حاليًا على إعادة التغذية الكهربائية تدريجيًا، وبمناسبة زيارة قداسة الحبر الأعظم إلى لبنان ستضع غالبية مجموعات الإنتاج المتاحة لديها على الشبكة لرفع القدرة الإنتاجية لحدود /900/ ميغاواط، من أجل رفع مستوى استقرار وثبات الشبكة الكهربائية”.

وقال البيان إن “المؤسسة ستتخذ إجراءات استثنائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة بالتزامن مع هذه الزيارة المباركة، والتي قد تنعكس على مستوى التغذية في مختلف المناطق اللبنانية، وستفيد بها المواطنين الكرام عند الحاجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام