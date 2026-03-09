ما هي خطة وزارة التربية للتعليم خلال فترة الحرب؟

في ما يلي ملخّص خطة وزارة التربية والتعليم اللبنانية حول التعليم خلال فترة الحرب:
المدارس والثانويات والمعاهد الخاصة:
١- تقييم الوضع الأمني.
٢- إعتماد خطة مرنة واعتماد أحد الأنماط الحضوري، عن بعد أو المدمج إبتداء من ١٠ آذار ٢٠٢٦.
٣- مراعاة أوضاع التلامذة المتعذر حضورهم.
المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية:
١- المدارس والثانويات والمعاهد الفنية التي لا يزال العمل منتظماً بها رغم الحرب والنزوح:
تذهب الى التعليم عن بعد ويبدأ التحضير للمرحلة عن بعد إبتداء من ١٠ آذار ٢٠٢٦.
٢- المدارس والثانويات والمعاهد التي تقع في مناطق نزوح:
تؤجل الدراسة حالياً في هذه المدارس نظراً للظرف التي تمر به.
ملاحظة:
تعليم خاص: إعتماد آلية تعليم مرنة.
تعليم رسمي: تعليم عن بعد للمدارس التي ليست ضمن منطقة النزوح وتأجيل التعليم في مناطق النزوح.
