ما هي خطة وزارة التربية للتعليم خلال فترة الحرب؟

في ما يلي ملخّص خطة وزارة التربية والتعليم اللبنانية حول التعليم خلال فترة الحرب:

المدارس والثانويات والمعاهد الخاصة:

١- تقييم الوضع الأمني.

٢- إعتماد خطة مرنة واعتماد أحد الأنماط الحضوري، عن بعد أو المدمج إبتداء من ١٠ آذار ٢٠٢٦.

٣- مراعاة أوضاع التلامذة المتعذر حضورهم.

المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية:

١- المدارس والثانويات والمعاهد الفنية التي لا يزال العمل منتظماً بها رغم الحرب والنزوح:

تذهب الى التعليم عن بعد ويبدأ التحضير للمرحلة عن بعد إبتداء من ١٠ آذار ٢٠٢٦.

٢- المدارس والثانويات والمعاهد التي تقع في مناطق نزوح:

تؤجل الدراسة حالياً في هذه المدارس نظراً للظرف التي تمر به.

ملاحظة:

تعليم خاص: إعتماد آلية تعليم مرنة.

تعليم رسمي: تعليم عن بعد للمدارس التي ليست ضمن منطقة النزوح وتأجيل التعليم في مناطق النزوح.

المصدر: موقع المنار