    لبنان

    ما هي خطة وزارة التربية للتعليم خلال فترة الحرب؟

      في ما يلي ملخّص خطة وزارة التربية والتعليم اللبنانية حول التعليم خلال فترة الحرب:

      المدارس والثانويات والمعاهد الخاصة:

      ١- تقييم الوضع الأمني.

      ٢- إعتماد خطة مرنة واعتماد أحد الأنماط الحضوري، عن بعد أو المدمج إبتداء من ١٠ آذار ٢٠٢٦.

      ٣- مراعاة أوضاع التلامذة المتعذر حضورهم.

      المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية:

      ١- المدارس والثانويات والمعاهد الفنية التي لا يزال العمل منتظماً بها رغم الحرب والنزوح:

      تذهب الى التعليم عن بعد ويبدأ التحضير للمرحلة عن بعد إبتداء من ١٠ آذار ٢٠٢٦.

      ٢- المدارس والثانويات والمعاهد التي تقع في مناطق نزوح:

      تؤجل الدراسة حالياً في هذه المدارس نظراً للظرف التي تمر به.

      ملاحظة:

      تعليم خاص: إعتماد آلية تعليم مرنة.

      تعليم رسمي: تعليم عن بعد للمدارس التي ليست ضمن منطقة النزوح وتأجيل التعليم في مناطق النزوح.

      المصدر: موقع المنار

